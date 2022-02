Alexander Müller und sein Büro über den Wolken

Plus Der Klingsmooser Torjäger Alexander Müller hat sich seinen Kindheitstraum erfüllt. Im April 2021 schloss der 26-Jährige seine Piloten-Ausbildung erfolgreich ab und fliegt seitdem für eine Business-Airline. Welche Profikicker bereits zu seinen Passagieren zählten.

Wer in der Lage ist, seinen einstigen Kindheitstraum tatsächlich zu seinem Beruf zu machen, darf sich zweifelsohne extrem glücklich schätzen. Wahrlich nicht vielen „Kids“ ist ihr sehnlichster Wunsch, später einmal Fußballprofi, Baggerfahrer, Astronaut oder Pilot zu werden, vergönnt.