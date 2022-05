Ein Hochkaräter für den SV Weichering

Plus A-Klassist SV Weichering verpflichtet Torjäger Matthias Weber als Spielertrainer für die kommende Saison. Der jetzige Coach Peter Leimser übernimmt die Abteilungsführung.

Kürzlich fand im Vereinsheim des SV Weichering die Mitgliederversammlung statt. Ganz oben auf der Agenda stand dabei die Neuwahl des Fußball-Abteilungsleiters, da der bisherige Spartenleiter Jürgen Beck und sein Stellvertreter Andreas Krammer nicht mehr kandidierten.