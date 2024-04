Fußball

17:35 Uhr

Ein neuer Trend im Fußball

Plus Während „Walking Football“ in Hessen oder England boomt, hat es in Bayern noch Nachholbedarf. Der SC Feldkirchen ist einer von wenigen Vereinen, der die Sportart betreibt. Welche Regeln zu beachten sind.

Von Reinhard Köchl

Ein neuer Trend im Fußball beginnt sich bundesweit durchzusetzen – nur Bayern bleibt in dieser Angelegenheit bislang Diaspora. Dass nun ausgerechnet der SC Feldkirchen als Versuchskaninchen in Sachen „Walking Football“ fungieren soll, entsprang im Sommer 2023 eher einem Zufall. Der nimmermüde Fritz Goschenhofer, jahrzehntelang Kreisvorsitzender des BLSV, hatte bei seinem Heimatverein den Anstoß zu dieser entschleunigten Variante des Kickens gegeben, die sich vor allem an ehemalige Fußballer richtet, die nach wie vor gerne gegen das runde Kunststoff-Spielgerät treten möchten.

„Walking-Football ist kein Versehrtensport“, versuchte Martin Steininger ( München), der Gehfußball-Beauftragte des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), gleich zu Beginn seines Besuches in Feldkirchen, zu dem ihn die dortigen Seniorinnen und Senioren eingeladen hatten, ein leider weitverbreitetes Vorurteil im Keim zu ersticken. „Es richtet sich vor allem an Fußballer in einem etwas gesetzteren Alter, die das eine oder andere Wehwehchen haben, aber immer noch gut dabei sind, und erfreut sich mittlerweile in ganz Europa großer Beliebtheit.“ Nur der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) habe Bayern in dieser Hinsicht „leider etwas hängen lassen, auch hinsichtlich eines klaren Regelwerkes“, sagte Steininger. Während Walking-Football in Hessen mit inzwischen rund 100 Vereinen mittlerweile boomt, gibt es im Freistaat bislang kaum eine Handvoll Mannschaften, die diese spezielle Variante des beliebtesten Ballsports weltweit betreiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .