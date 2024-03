Fußball

Ein ungewöhnlicher Schritt: Simon Lenk wird Spielertrainer des FC Ehekirchen II

Plus Simon Lenk hört nach der laufenden Saison als Torhüter der Landesliga-Mannschaft des FC Ehekirchen auf und wird Spielertrainer der „Zweiten“. Wie der 24-Jährige seine Entscheidung begründet.

Von Benjamin Sigmund

Der FC Ehekirchen hat innerhalb weniger Tage die ab Sommer vakanten Trainerpositionen für beide Mannschaften besetzt. Am vergangenen Donnerstag machte der Verein die Verpflichtung von Benjamin Flicker für das Landesligateam öffentlich. Nun steht auch der neue Coach der „Zweiten“, die in der Kreisklasse Neuburg spielt, fest.

Bei der Reserve hört im Sommer bekanntlich das Spielertrainerduo Josef Fischer und Markus Heilgemeir auf. Nun ist die Nachfolge geregelt und stellt durchaus eine Überraschung dar. Die Lösung wurde in den eigenen Reihen gefunden, den Posten übernimmt mit Simon Lenk der Torhüter der Landesligamannschaft. Es war ein offenes Geheimnis, dass der 24-Jährige nach der laufenden Spielzeit nicht mehr in der „Ersten“ des FCE spielen wollte und dies dem Verein mitgeteilt hatte. „Ich wollte den Aufwand Landesliga nicht mehr betreiben“, sagt Lenk. „Ich bin seit sechs Jahren in Ehekirchen. Wir sind aufgestiegen, haben dann fünf Jahre in der Landesliga gespielt.“ Dreimal Training in der Woche und die weiten Auswärtsfahrten „habe ich nicht mehr gewollt“, sagt Lenk. Seine Entscheidung habe sich schnell herumgesprochen, weshalb ihn einige Klubs kontaktiert hätten. „Irgendwie habe ich mich aber nicht wohlgefühlt, wenn Vereine angerufen haben“, sagt Lenk.

