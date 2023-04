NR-Elferkette: Bier als Doping für Tore

Plus Konstantin Pallmann vom SV Wagenhhofen spricht über Motivationstricks seiner Teamkollegen, sein Lieblingsessen und einen besonderen Urlaub. Warum er zur Notbremse greifen würde und wer sein Idol ist.

Der Mittelfeld-Abräumer aus der eigenen Jugend des SV Wagenhofen steht sinnbildlich für den Umbruch in Wagenhofen und zählt bereits mit seinen 19 Jahren zu den absoluten Leistungsträgern. In unserer „NR-Elferkette“ stellen wir Konstantin Pallmann auf etwas andere Art und Weise vor.

1. Schweinebraten oder Sushi?