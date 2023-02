FC Ehekirchen absolviert Testspiele: Zwei harte Brocken zum Start

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen absolviert am Freitag ein Testspiel beim TSV Rain und am Sonntag beim VfB Eichstätt.

Obwohl Fußball-Landesligist FC Ehekirchen erst am Dienstagabend mit dem Training begonnen hat, warten bereits zwei interessante Testspiele gegen Regionalligisten auf die Mannschaft.

Zunächst tritt der FCE am Freitag (18.30 Uhr) beim TSV Rain an, am Sonntag (14 Uhr) geht es zum VfB Eichstätt. „Wir wollten in der Vorbereitung gute Gegner haben und haben uns terminlich nach ihnen gerichtet“, sagt FCE-Spielertrainer Michael Panknin über die Begegnungen, die er als gute Einheiten bezeichnet. „Es wird darauf ankommen, gut gegen den Ball zu arbeiten, hinten stabil zu stehen und die ein oder andere Offensivaktion zu haben.“ Insgesamt bestreitet der FCE in der Vorbereitung fünf Testspiele, ehe am 25. Februar eine Woche vor dem Ligabeginn ein Pokalspiel in Landshut auf dem Programm steht.

Das Auftakttraining absolvierte Ehekirchen am Dienstag auf dem Kunstrasenplatz in Joshofen, auch nach Eichstätt könnte man ausweichen, so Panknin. „Wir trainieren nicht häufiger als während der Saison, auch Erholungsphasen sind wichtig.“ Die Grundfitness hätten sich die Spieler in den vergangenen zwei Wochen in einer internen Laufchallenge geholt. „Da wurden viele Kilometer gesammelt, im regulären Training werden wir nur ab und an Läufe einbauen.“

Die Vorbereitung und Testspiele könnten einige Akteure dazu nutzen, sich aufzudrängen. „Es gibt immer unzufriedene Spieler, die sich mehr Einsatzzeit wünschen. Jetzt haben sie die Chance, sich zu zeigen“, sagt Panknin.

Fraglich ist, ob Verteidiger Bastian Bösl (angeschlagen) auflaufen kann. Sicher fehlen wird Jakob Schaller (Studium). Nicolas Ledl, der nach seinem Kreuzbandriss den Anschluss sucht, benötige noch etwas Zeit, so Panknin.