FC Ehekirchen: Das Trainer-Duo bleibt an Bord

Markus Bissinger ist in seiner Freizeit ein begeisterter Skifahrer. Am Freitagvormittag absolvierte der Fußball-Abteilungsleiter des Landesligisten FC Ehekirchen in Saalbach exakt jene Abfahrt, auf der sich erst vor wenigen Wochen der Schweizer Franjo von Allmen zum Weltmeister gekürt hatte. Ob Bissinger bei seinem „Ritt“ der Bestzeit des Titelträgers von 1:40,68 Minuten nahe kam oder diese sogar unterbot, ist nicht überliefert. Fest steht allerdings, dass der FCE-Spartenchef mit bester Laune auf der Piste stand. Und das aus gutem Grund, schließlich haben die beiden Spielertrainer Daniel Biermann und Christoph Hollinger ihre Zusage für eine weitere Saison beim aktuellen Tabellensiebten der Landesliga Südwest gegeben.

