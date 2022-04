Fußball

vor 36 Min.

FC Ehekirchen gegen VfR Neuburg: Ein etwas „anderes“ Derby

Plus Zum dritten Mal in dieser Saison stehen sich der FC Ehekirchen und VfR Neuburg am Mittwoch gegenüber. Welchen Stellenwert dieses Qualifikationsspiel zum Verbandspokal 2022/2023 für die beiden Trainer hat.

Von Dirk Sing

Die Derbys zwischen dem FC Ehekirchen und VfR Neuburg in der Landesliga Süd sind – sowohl für die Spieler als auch Fußballfans – zweifelsohne so etwas wie das Salz in der Suppe. Auch wenn in diesen Partien „nur“ drei Punkte vergeben werden, geht es oftmals um mehr. Nicht wenige Akteure beider Teams haben bereits das Trikot des jeweils anderen Klubs getragen. Darüber hinaus geht es quasi auch um die „Vormachtstellung“ in der Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen