Fußball

24.02.2023

FC Ehekirchen ist im Pokal gefordert

Michael Panknin (rechts) spielt mit dem FC Ehekirchen in Landshut.

Plus Landesligist FC Ehekirchen spielt im Pokal bei der SpVgg Landshut. Wie Spielertrainer Michael Panknin die Partie angehen will.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Für den FC Ehekirchen steht das erste Pflichtspiel im neuen Fußballjahr an. In der 2. Runde der Qualifikation für den bayerischen Toto-Pokal für die kommende Spielzeit ist der Landesligist am Samstag (13 Uhr) bei der SpVgg Landshut zu Gast.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen