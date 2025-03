2:1 gegen Sandhausen: Spätes Glück für den FC Ingolstadt

Mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen den SV Sandhausen bleibt der FC Ingolstadt weiter im Geschäft in Sachen Zweitliga-Aufstieg. Die Schanzer drehten dabei vor 3482 Zuschauern im Audi-Sportpark nach einem 0:1-Pausenrückstand durch Tore von Pascal Testroet und Sebastian Grönning in der Schlussphase die Partie noch zu ihren Gunsten.

FCI-Trainerin Sabrina Wittmann war nach der letztwöchigen 0:2-Niederlage in Essen zu drei Wechsel gezwungen. Neben Lukas Fröde (zehnte Gelbe Karte) und David Kopacz (fünfte Gelbe Karte) fiel auch der unter der Woche erkrankte Mittelfeldstratege Max Besuchkow aus. Die Doppelsechs der Schanzer bildeten somit Youngster Max Plath und Benjamin Kanuric, der von rechten Außenposition nach innen rückte. Dennis Borkowski kam nach langer Zeit mal wieder zu einem Startelf-Einsatz, während Yannick Deichmann David Kopacz ersetzte. Zudem rückte der genesene Simon Lorenz für Ryan Malone in die Viererkette.

Ingolstadt verliert im Spielaufbau zu schnell die Bälle

Die Oberbayern, die als Favorit in diese Begegnung gingen, starteten aktiv und hatten bereits in der zweiten Minute die erste Möglichkeit durch Kanuric, der einen direkten Freistoß knapp neben den linken Pfosten setzte. Im Anschluss verloren die Hausherren im Spielaufbau jedoch zu schnell die Bälle. Statt Dominanz schlug die Stimmung in Ratlosigkeit bei der Wittmann-Elf um. So wurden sich die Bälle vor allem im mittleren Drittel hin- und hergeschoben, ohne gefährlich vor das Gehäuse der verunsicherten Sandhäuser zu kommen.

Eiskalt erwischt wurde der FCI mit dem ersten Torschuss der Gäste. Eine Otto-Flanke von links fand den im Strafraum allein gelassenen Viktor Granath, der das Spielgerät annehmen und dieses aus der Drehung ins lange Eck zum 0:1 bugsieren konnte (25.). Jeremias Lorch hätte die Führung drei Zeigerumdrehungen sogar noch ausbauen können. Doch sein Kopfball nach einer Ecke ging knapp vorbei. Bei Besar Halimis zentralem Abschluss war zudem Ingolstadts Keeper Pelle Boevink zur Stelle. Die Defensive der Schanzer präsentierte sich löchrig - und offensiv fanden sie zunächst kaum statt. Erst kurz vor der Pause wurde es vor dem Kasten der Sandhäuser gefährlich. Erst zielte Deichmann nach einem schnellen Antritt knapp vorbei (39.). Dann scheiterten Deniz Zeitler (43.) und Marcel Costly (45.+1) an SVS-Goalie David Richter.

Winter-Neuzugang Christensen feiert sein Debüt

„Wir hätten in der ersten Halbzeit schneller spielen müssen, um hinter die Kette zu kommen“, monierte Angreifer Sebastian Grönning. Zur Pause wechselte Wittmann Winter-Neuzugang Gustav Christensen für Borkowski ein. Der Däne, der sein Debüt im FCI-Trikot feierte, brachte zunächst frischen Wind in die Offensive. Gleich mit seiner ersten Aktion hätte er sogar den Ausgleich erzielen hätte können. Nach einem schönen Zuspiel von Plath schloss Christensen jedoch zu überhastet ab (53.). Die Einheimischen mühten sich, schafften es zunächst allerdings nicht, die Gäste unter Druck zu setzen. Wittmann reagierte erneut und brachte mit Pascal Testroet für Deichmann eine frische Offensivkraft. Bei seinem ersten Ballkontakt zwang der 34-Jährige den gegnerischen Schlussmann gleich zu einer Glanztat. Kurz darauf war der Joker dann aber erfolgreich. Eine Freistoßflanke von Felix Keidel nickte der frei stehende Testroet mit Wucht aus sieben Metern zum Ausgleich in die Maschen (71.).

„Sandhausen kennt mich ja aus meiner dortigen Zeit. Dass sie mich so freistehen haben lassen, hat mich schon überrascht“, meinte Testroet und ergänzte: „Die Begegnung war kein Augenschmaus. Aber dieser Treffer war der Dosenöffner für unseren Sieg.“ Ingolstadt schaltete in der Schlussphase einen Gang hoch. Der eingewechselte Ryan Malone vergab erst das sichere 2:1 aus kurzer Distanz (81.), wurde dann aber kurz darauf im Strafraum von Lorch gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Sebastian Grönning, der zuletzt in Essen noch einen Strafstoß vergeben hatte, eiskalt zum 2:1-Sieg.

FC Ingolstadt 04: Boevink - Costly, Cvjetinovic, S. Lorenz, Keidel - Plath (83. Gül), Kanuric - Borkowski (46. G. Christensen), Deichmann (64. Testroet) - Zeitler (78. Malone), Grönning.

SV Sandhausen: Richter - Girdvainis, Lewald, Schikora - Lorch - Stolze (72. Zander), Halimi (78. Greil), Duman (62. Simnica), Ehlich - D. Otto (78. Butler), Granath.

Tore: 0:1 Granath (25.), 1:1 Testroet (71.), 2:1 Grönning (87./Foulelfmeter). - Schiedsrichter: Max Burda (Berlin). - Zuschauer: 3482.