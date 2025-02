FC Ingolstadt in der „Höhle der Löwen“ gefordert

Der FC Ingolstadt gastiert am Samstag (16.30 Uhr) in der „Höhle der Löwen“. Für FCI-Trainerin Trainerin Sabrina Wittmann ist es das erste Mal als Profitrainerin in der 3. Liga, dass sie im ausverkauften Grünwalder Stadion gegen den aktuellen Tabellenvierzehnten TSV 1860 München ihre Mannschaft coacht. „Wir wollen das Spiel nicht zu hoch hängen. Aber wir freuen uns auf die Atmosphäre und das Match. Allerdings gibt es auch nur drei Punkte“, erklärte die 33-jährige.

