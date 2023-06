Fußball

Freude über den Aufstieg: Schiedsrichter Jonas Krzyzanowski im Interview

Künftig in der Regionalliga aktiv: Jonas Krzyzanowski, der für den VfR Neuburg pfeift, hat den Aufstieg geschafft. Als Schiedsrichterassistent hat er den Sprung in die 3. Liga geschafft. Foto: Benjamin Sigmund

Plus Jonas Krzyzanowski pfeift im Alter von 20 Jahren künftig in der Regionalliga und steht in der 3. Liga an der Linie. Er spricht über den schnellen Aufstieg, Vorbilder, den zeitlichen Aufwand und seine Ziele.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Jonas Krzyzanowski, Sie sind als Fußball-Schiedsrichter in die Regionalliga aufgestiegen. Wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen?

Jonas Krzyzanowski: Ich konnte es am Anfang gar nicht glauben. Für mich ist es ein Wahnsinn, in so jungen Jahren bereits in der Regionalliga pfeifen zu dürfen. Den Anruf habe ich bekommen, als ich bei einem Relegationsspiel von Türkspor Augsburg mit meinen beiden Assistenten bei der Platzbegehung war. Wir sind vor Freude in die Luft gesprungen, keiner auf der Anlage wusste, was wir da machen (lacht). Letztendlich ist es eine Teamleistung und wir waren während der Saison meist gemeinsam eingeteilt.

