Fußball

vor 37 Min.

Fußball-Freundschaftspokal in Oberhausen: Wenn der Glühwein zum Renner wird

Plus Die widrigen Witterungsverhältnisse prägen den Finaltag beim Freundschaftspokal in Oberhausen. Dort zeigen sich die Gastgeber jedoch einfallsreich. Am Ende hat Kreisklassist SC Rohrenfels die besten Nerven.

Von Dirk Sing

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen oder (Geschäfts-)Ideen. In diesem Fall erwiesen sich die Verantwortlichen des TSV Ober-/Unterhausen als überaus einfallsreich. Nachdem die Temperaturen am Sonntagnachmittag durch den einsetzenden Regen und Wind in den Keller rauschten, wurden im Vereinsheim flugs die Glühweinflaschen geköpft – was bei den Zuschauern der Final-Partie des diesjährigen Freundschaftspokals zwischen dem SC Rohrenfels und SV Wagenhofen durchaus regen Anklang fand.

Ob dies auch an der – gelinde ausgedrückt – wenig erwärmenden Darbietung der beiden allerdings stark ersatzgeschwächten Mannschaften lag, darüber kann freilich nur spekuliert werden. Auch wenn sich am Ende mit dem SC Rohrenfels das klassenhöchste Team dieses Turniers im Elfmeterschießen mit 4:2 durchsetzte (nach regulärer Spielzeit waren noch keine Treffer gefallen), zeigte sich Spielertrainer David Ibraimovic vom Auftritt seiner Schützlinge am Sonntag nicht wirklich angetan. „Nachdem wir noch am Samstag beim 3:0-Sieg gegen den SV Sinning sehr ordentlich gespielt haben, bin ich mit der Leistung gegen Wagenhofen überhaupt nicht zufrieden“, so Ibraimovic.

