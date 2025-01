Fußball-Kreisklassist FC Zell/Bruck klärt Trainerfrage

Fußball-Kreisklassist FC Zell/Bruck hat einen neuen Trainer für die kommende Saison 2025/26 verpflichtet. Mit Michael Dittenhauser, der aktuell für den SV Steingriff tätig ist, holt der Verein einen erfahrenen Trainer auf das Willi-Bauer-Sportgelände.

Die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Coach Patrick Schmidt wird nach dann fünfjähriger Tätigkeit im Sommer beendet, wie der Verein kürzlich mitgeteilt hatte. Schmidt schaffte in der Spielzeit 2021/22 den Aufstieg in die Kreisklasse und hat sich innerhalb des Vereins über die normalen Trainertätigkeiten hinaus engagiert. Dennoch sahen beide Seiten die Notwendigkeit, einen neuen Impuls für die aktiven Spieler zu setzen.

Nun steht der Nachfolger fest. Dittenhauser hat bereits mehr als 20 Jahre Erfahrung als Trainer und war die absolute Wunschlösung der Zell/Brucker Verantwortlichen, wie sportlicher Leiter Patrick Schäffer mitteilt. Derzeit ist der neue Übungsleiter als Trainer beim Ligakonkurrenten SV Steingriff im Amt. Von 2014 bis 2023 (insgesamt neun Spielzeiten) war Dittenhauser bei der DJK Ingolstadt sehr erfolgreich tätig.

Daniel Vetter bleibt Co-Trainer des ZC Zell/Bruck

Zusammen mit Daniel Vetter (bleibt weiterhin Co-Trainer) wird er ab Sommer die Geschicke des Neuburger Stadtvereins leiten. Somit sei man für die neue Spielzeit in der sportlichen Führungsebene „gut aufgestellt“ beim aktuellen Tabellenletzten der Kreisklasse Neuburg.

Aktuell werden bereits Gespräche mit potenziellen Neuzugängen und zeitgleich mit dem aktuellen Kader geführt, wie Schäffer mitteilt: „Der aktuelle Kader muss gehalten und darüber hinaus qualitativ breiter aufgestellt werden.“ Dies sei die einhellige Meinung der neuen Verantwortlichen bei den Rot-Weißen.

Darüber hinaus dürfte die Nachfolge von Florian Barf, der seine Tätigkeit als Trainer der 2. Mannschaft aufhören wird, ebenfalls in Kürze in trockenen Tüchern sein, so Schäffler.