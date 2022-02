Fußball

vor 25 Min.

Fußball-Kreisliga Ost: Drei Vereine, ein Ziel

Plus Die Kreisligisten FC Rennertshofen, TSG Untermaxfeld und TSV Burgheim starten in den kommenden Tagen in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Wie dieses Trio das Vorhaben Klassenerhalt umsetzen will.

Von Dirk Sing

Wenn die Fußball-Kreisligisten FC Rennertshofen, TSG Untermaxfeld und TSV Burgheim in den kommenden Tagen in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte einsteigen, werden sie dies mit einem klaren Ziel vor Augen tun: Den Klassenerhalt in den verbleibenden Partien unter Dach und Fach zu bringen! Die Neuburger Rundschau hat die drei Mannschaften unter die Lupe genommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen