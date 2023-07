Fußballspielen ohne Sprint und Kampf

Plus Der Sportclub Feldkirchen organisierte die Premiere im „Gehfußball“. Die Verbände fördern den Trend, und der VdK sieht soziale Vorteile.

Fußball ohne laufen, rennen, köpfen und grätschen – das ist schwer vorstellbar. Aber es gibt „Gehfußball“ und zunehmend mehr Vereine interessieren sich dafür. Im Landkreis macht der SC Feldkirchen den Vorreiter und hat am Wochenende eine erste Gruppe Gehfußballer zusammengestellt.

Sportpolitiker Fritz Goschenhofer übernahm nicht nur den Anstoß bei der Premiere, sondern spielte gleich (mit Gehstock) die Partie mit. Es wird fünf gegen fünf auf einem Kleinfeld mit Minitoren und ohne Torwart gespielt. Das Mitwirken von VdK-Kreisgeschäftsführerin Sandra Andritschke und der Frauenbeauftragten Sandra Hack weist darauf hin, dass Mixed gespielt werden könne und harte Zweikämpfe untersagt seien. Auch Akteure mit geringer Mobilität können mitmachen.