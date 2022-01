Gabriel Hasenbichler kehrt zum FC Ehekirchen zurück

21-jähriger Angreifer geht ab sofort wieder für den Landesligisten auf Torjagd. Zuletzt war er für den VfL Plauen aktiv.

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen ist bei der Suche nach einem Stoßstürmer fündig geworden. Wie Abteilungsleiter Markus Bissinger unserer Redaktion bestätigte, wird mit Beginn der Punktrunde ein „alter Bekannter“ für den FCE wieder auf Torjagd gehen: Gabriel Hasenbichler.

„Nachdem wir ja wussten, dass uns auf dieser Position der Schuh drückt, haben wir uns in den vergangenen Monaten intensiv umgesehen und dabei unter anderem auch zwei Absagen von möglichen Kandidaten erhalten“, berichtet Bissinger, der die Verpflichtung Hasenbichlers als „glückliche Fügung“ bezeichnet. „Gabriel hat Kontakt mit uns aufgenommen und erklärt, dass er gerne nach der Winterpause wieder in der Region spielen möchte. Dass er sich dann am Ende für uns entschieden hat, freut uns natürlich sehr, da wir genau wissen, was wir an ihm haben und welchen Spielertypen wir mit ihm bekommen“, so der Ehekirchener Spartenchef weiter.

Hasenbichler wechselt 2019 von der JFG Neuburg zum FC Ehekirchen

Hasenbichler war im Sommer 2019 von der JFG Neuburg zum FC Ehekirchen gewechselt, ehe er ab Januar 2021 aus beruflichen Gründen für den Fünftligisten VfL Plauen (NOFV-Oberliga Süd) auf Torjagd ging. Obwohl er bis Ende März jobmäßig unter der Woche nach wie vor in Zwickau tätig ist, folgt nun die Rückkehr zu seinem Ex-Verein. „Gabriel hat von seinem bisherigen Verein VfL Plauen die Erlaubnis, dort so lange zu trainieren, bis er endgültig wieder hier ist“, sagt Bissinger, der fest davon überzeugt ist, „dass uns ’Hasi’ auf alle Fälle enorm weiterhelfen wird“.

Trainingsauftakt beim FC Ehekirchen ist indes am Sonntag, 30. Januar. Das erste Vorbereitungsspiel steht dann am 1. Februar (18.30 Uhr) beim FC Augsburg II an.