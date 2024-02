Generalprobe für den FC Ehekirchen

Fußball-Landesligist FC Ehekirchen absolviert am Samstag ein Testspiel gegen den TSV Rain. Was Spielertrainer Simon Schröttle zur bisherigen Vorbereitung sagt.

Für Fußball-Landesligist FC Ehekirchen neigt sich die Vorbereitung auf die Restsaison dem Ende entgegen. Am Samstag steht in Staudheim das letzte Testspiel und damit die Generalprobe gegen Bayernligist TSV Rain an.

Denn bereits am kommenden Samstag, 24. Februar (15 Uhr), bestreitet der FCE das erste Pflichtspiel im neuen Jahr, wenn in der Qualifikation für den bayerischen Toto-Pokal der SC Oberweikertshofen in Ehekirchen gastiert. Eine Woche später steht dann das erste Ligaspiel beim SC Olching auf dem Programm.

Gegen den TSV Rain werde man zwar erneut die Spielzeit verteilen, sagt Spielertrainer Simon Schröttle, „aber wir nehmen die Partie ernst und wollen ein gutes Ergebnis holen“. Zumal die Resultate der bisherigen Vorbereitung nicht nach Wunsch waren. Das 0:8 gegen den FC Augsburg II sei zwar einkalkuliert gewesen, gegen die Landesligisten TSV Aindling (3:4) und TSV Weißenburg (2:3), als der FCE eine 2:1-Führung nach Gegentoren in der 88. und 89. Minute aus der Hand gab, habe man sich aber mehr versprochen, so Schröttle. „Die späten Gegentore haben uns brutal geärgert, wir hatten das Spiel grundsätzlich im Griff.“

FC Ehekirchen kassiert viele Gegentore

Insgesamt ist er mit der Offensivleistung in den bisherigen Testspielen zufrieden. „Wir haben viele Sachen, die wir Trainer einfordern, umgesetzt.“ Die Anzahl der Gegentore offenbart jedoch die aktuelle Schwachstelle. „Mit dem Spiel gegen den Ball bin ich gar nicht zufrieden, auch der Spielaufbau hat noch nicht 100-prozentig funktioniert.“ Grund zur Sorge sei das aber nicht. „Wir hatten Personalmangel, was bei unserem kleinen Kader sofort zu spüren ist“, sagt Schröttle, dessen Entscheidung über seine persönliche Zukunft zeitnah fallen werde. Auch Trainerkollege Michael Panknin verlässt den FC Ehekirchen bekanntlich nach der Saison. Auch bei ihm ist eine Entscheidung über die Zukunft noch nicht gefallen.