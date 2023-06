Fußball

20:00 Uhr

Grümpelturnier in Illdorf: Der „Serientäter“ schlägt wieder zu

Plus Insgesamt 44 Mannschaften kommen beim 26. Illdorfer Grümpelturnier voll auf ihre Kosten. Bei den Misch-Mannschaften setzen die „Schusseltaler“ ihre Erfolgsserie seit 2015 fort. Was sich Mit-Organisator Johannes Hanfbauer für das nächste Jahr wünscht.

Von Dirk Sing

Für viele (Hobby-)Fußballer ist es die schönste Zeit des Jahres. Nachdem die anstrengende Punktrunde, in der es um wichtige Tore und Punkte im Kampf gegen den Abstieg oder um die Meisterschaft geht, der Vergangenheit angehört, heißt es an den spielfreien Wochenenden schlichtweg abschalten, entspannen und mit seinen Kumpels jede Menge Spaß haben.

Wer dennoch – in erster Linie aus Lust und Laune, gegen den Ball treten möchte, der ist bereits seit vielen Jahren beim Grümpelturnier des FC Illdorf genau richtig. Eine Veranstaltung, die Sport, Spaß, Party und beste Laune in ihren mittlerweile 26 (!) Auflagen perfekt miteinander verbindet. „Für viele Hobbykicker und aktive Fußballer sowohl in als auch außerhalb der Region ist dieses Turnier mittlerweile ein fester Bestandteil des Jahres geworden. Selbst andere Vereine richten sich mit ihren eigenen Veranstaltungen nach unserem Termin, um nicht in eine gewisse ’Konkurrenz’ treten zu müssen“, berichtet Johannes Hanfbauer vom zwölfköpfigen Organisationsteam dieses traditionellen Grümpelturniers.

