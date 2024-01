Jubel, Tränen und Freude am Spiel beim Turnier der SpVgg Joshofen-Bergheim

Plus Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat ein namhaft besetztes Jugendturnier veranstaltet. Hauptorganisator Matthias Kohl freut sich über prominente Besucher. Nicht dabei ist diesmal der FC Bayern. Warum der Verein die Kooperation mit den Münchnern beendet hat.

Matthias Kohl wirkt rundum zufrieden, während er sich die Spiele der jungen Fußballer in der Neuburger Ostendhalle anschaut. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern von der SpVgg Joshofen-Bergheim ist es ihm erneut gelungen, ein Jugendturnier mit zahlreichen namhaften Vereinen zu organisieren.

„Das Teilnehmerfeld ist qualitativ und quantitativ besser geworden“, sagt Kohl. Im Gegensatz zur ersten Auflage im Vorjahr sind beim No-Limit-Cup zehn statt acht Vereine dabei, auch die Anzahl der Klubs mit Nachwuchsleistungszentren ist gestiegen. Diese sind mit U12-Mannschaften am Start, während die kleineren Vereine wie der Gastgeber oder die Qualifikanten TSV Nördlingen und TSV Neusäß mit einer U13 antreten. „Die Altersklasse ist genau richtig“, sagt Kohl. Die Technik, nicht das Körperliche, stehe noch im Vordergrund. Dass die Nachwuchsfußballer teils über großes Talent verfügen, ist bei den Spielen zu sehen. Sehenswerte Spielzüge sorgen für Staunen, gutes taktisches Verhalten ist bereits verankert. Dazu ist der Ehrgeiz groß.