Schiedsrichter-Obmann Jürgen Roth verlässt sein „Lebenswerk“

Plus Nach insgesamt 25 Jahren im Amt hört der 74-Jährige Ende Juni als Obmann der Schiedsrichtergruppe Neuburg auf. Welche Beweggründe er für den Abschied nennt und was Nachfolger Fabian Hegener zu seiner neuen Aufgabe sagt.

Nichts wird dem Zufall überlassen, jedes kleine Detail muss sitzen. Jürgen Roth hat am Samstag und Sonntag alles im Blick, als die Fußballer aus der Region um den Titel beim Hallenturnier der Schiedsrichtergruppe Neuburg spielen.

Es ist die 42. Auflage der traditionellen Veranstaltung, die der FC Rennertshofen am Ende durch einen 4:0-Sieg im Finale gegen den SpVgg Joshofen-Bergheim für sich entscheidet. In Erinnerung wird auch bleiben, dass es das letzte Turnier unter der Hauptverantwortung von Roth, der seit der ersten Ausrichtung immer dabei war, ist. Denn bei der Schiedsrichtergruppe Neuburg geht Ende Juni ein lange Ära zu Ende. Jürgen Roth wird sein Amt als Obmann nach dann insgesamt 25 Jahren niederlegen. Nachfolger wird Fabian Hegener. Zunächst kommissarisch, da die Legislaturperiode erst im Januar 2026 endet und dann wieder Neuwahlen anstehen.