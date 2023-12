Fußball

07:00 Uhr

Jugendarbeit zahlt sich bei der SpVgg Joshofen-Bergheim aus

Plus Fußball-Kreisligist SpVgg Joshofen-Bergheim setzt seinen eingeschlagenen Weg fort und kann nun die Früchte seiner Arbeit ernten. Ein wichtiger Baustein ist dabei auch die Vertragsverlängerung der beiden Trainer.

Die Freude, aber auch eine große Portion Stolz, waren Mattias Fischer-Stabauer, 3. Vorsitzender der SpVgg Joshofen-Bergheim sowie den beiden Abteilungsleitern Alexander Schmidt und Stefan Schneider deutlich anzumerken. Dass das Thema Nachwuchs-Arbeit bei ihrem Verein bereits seit Jahren höchste Priorität besitzt, ist hinlänglich bekannt und spiegelt sich auch in dieser Saison in sämtlichen Jugendmannschaften wider.

„Nutznießer“ dieser vorbildlichen Arbeit – und dies sei laut den SpVgg-Verantwortlichen ohnehin seit Anfang an das große Ziel gewesen – die erste Herrenmannschaft. Bereits in dieser Kreisliga-Saison zählen einige Akteure, die noch in der A-Jugend spielberechtigt sind, zu den Leistungsträgern. Doch das soll erst der Anfang sein. Wie Fischer-Stabauer gegenüber unserer Zeitung bestätigte, hätten sämtliche U19-Kicker, die am Ende dieser Punktrunde aus dem Jugendbereich herausfallen, bereits ihre Zusage für die Saison 2024/25 beim ersten Herrenteam gegeben. Und das, obwohl „einige unserer Jugendspieler bereits in der Sommerpause mit finanzkräftigen Angeboten anderer Vereine konfrontiert worden waren (Fischer-Stabauer)“.

