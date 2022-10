SV Karlshuld rutscht weiter ab

Plus SV Karlshuld verliert in Zuchering mit 1:3 und nähert sich den Abstiegsplätzen.

Der SV Karlshuld bleibt in der Kreisklasse 2 Donau/Isar weiter auf Talfahrt. Beim SV Zuchering kassierten die Grünhemden eine 1:3-Niederlage und rutschten auf Rang zehn ab.