Kreisklasse Neuburg: Burgheim, wie es singt und feiert

Es ist vollbracht: Die Kicker des TSV Burgheim feiern nach dem verdienten 4:0-Erfolg bei der DJK Langenmosen die vorzeitige Meisterschaft in der Kreisklasse Neuburg sowie den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga. Foto: Dirk Sing

Plus Nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg bei der DJK Langenmosen steht der TSV Burgheim vorzeitig als Meister der Kreisklasse Neuburg fest. Die „Zweite“ muss dagegen ihre Aufstiegsfeier nach einem Remis vertagen.

Von Dirk Sing

Hätte es noch irgend einen Beweis gebraucht, wer in dieser Saison das beste und konstanteste Team in der Kreisklasse Neuburg stellt: Am Sonntagnachmittag wurde dieser vom TSV Burgheim auf eindrucksvolle Art und Weise geliefert. Auch wenn es beim Gastspiel in Langenmosen nach den ersten 45 Minuten noch torlos stand (selbst ein Remis hätte den Burgheimern zur vorzeitigen Meisterschaft gereicht), hätten sich die ersatzgeschwächten Hausherren definitiv nicht beschweren dürfen, wären sie zu diesem Zeitpunkt bereits mit zwei oder drei Gegentreffern im Rückstand gelegen. Zu dominant waren die Schützlinge von Trainer Harry Grimm in Durchgang eins aufgetreten. Doch ein starker DJK-Keeper Jonas Hermann sowie Pech im Abschluss hatten zunächst doch das eine oder andere Tor verhindert.

Das Versäumte holte der frischgebackene Kreisliga-Meister dann nach dem Wiederbeginn nach. Spätestens nach dem Platzverweis für Langenmosens Niklas Groß (57./Notbremse) und dem anschließend verwandelten Foulelfmeter des spielenden Co-Trainers Marco Rechenauer (58.) war der Bann gebrochen. Luca Manhart (64.), Lukas Biber (71.) sowie Daniel Jester mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern (82.) schossen letztlich einen hochverdienten 4:0-Erfolg für die Burgheimer heraus, die nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Christian Stangenberg mit ihrem zahlreich erschienen und lautstarken Anhang ausgiebig feierten.

