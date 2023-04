Fußball-Kreisklasse Neuburg

21.04.2023

Enge Kiste im Tabellenkeller der Kreisklasse Neuburg

Plus In der Kreisklasse Neuburg kamen zuletzt der SC Rohrenfels und SC Ried zu Erfolgen. Wie SCR-Coach Joco Baranja mit seiner Mannschaft den Klassenerhalt schaffen möchte.

Sechs Spieltage vor dem Saisonende rangiert der SC Ried in der Kreisklasse Neuburg auf dem zwölften Platz. Momentan erster Absteiger und ärgster Konkurrent SC Rohrenfels hat zuletzt mit einem 4:2-Sieg gegen den FC Ehekirchen II ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf setzen können. Durch den ersten Erfolg im neuen Jahr konnte der SC Ried jedoch den kleinen Vorsprung von drei Punkten beibehalten.

Der 1:0-Heimerfolg gegen den Tabellensechsten SV Steingriff kam dabei etwas überraschend. „Wir haben im Moment kaum Spieler und müssen auf Jungs aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen. Einige sind gerade durch private Angelegenheiten, Krankheit oder dem Studium nicht spielfähig, was es für uns natürlich sehr schwer macht“, meint Trainer Joco Baranja und fügt an: „Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass wir das Spiel annehmen sollen und dann schauen, was herauskommt. Wir haben die Läufe und Zweikämpfe gut angenommen und auch phasenweise gut gespielt. Insgesamt bin ich zufrieden mit unserer Leistung.“

