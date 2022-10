FC Ehekirchen II gewinnt Verfolgerduell

Plus Die Landesligareserve besiegt die TSG Untermaxfeld mit 3:1 und bleibt oben mit dabei. Tabellenführer SV Klingsmoos gibt sich erneut keine Blöße und gewinnt gegen den SV Straß mit 1:0.

