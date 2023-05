Fußball-Kreisklasse Neuburg

17:00 Uhr

Herzinfarkt-Gefahr beim Abstiegsderby zwischen dem TSV Burgheim und SV Straß

Plus Rund 500 Zuschauer erleben im Gemeindederby zwischen dem TSV Burgheim und SV Straß eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Am Ende feiert das Grimm-Team den Klassenerhalt, während der SVS absteigt.

Von Roland Geier

Ein echtes Herzschlagfinale lieferten sich im Gemeindederby der Kreisklasse Neuburg der TSV Burgheim und SV Straß in Sachen Klassenerhalt. „Wir brauchen nicht lange herumreden: Wir benötigen einen Sieg, denn Rohrenfels wird sich gegen Berg im Gau keine Blöße gegen. Zudem reicht dem SV Straß ein Unentschieden, um die Klasse zu halten“, sagte Burgheims Trainer Harald Grimm vor dem Anpfiff.

Rund 500 Zuschauer erlebten anschließend ein echtes Wechselbad der Gefühle, bei dem sich die beiden Teams in einer körperbetonten Partie nichts schenkten. Die erste Halbzeit sei indes „ganz klar“ an seine Mannschaft gegangen, meinte der Burgheimer Coach, der in der 38. Minute den Führungstreffer durch Markus Kugler bejubeln konnte. Mit diesem knappen Vorsprung ging man auch in die Pause. Zu diesem Zeitpunkt lag der SC Rohrenfels gegen den BSV Berg im Gau bereits mit 2:0 vorne. Sprich: Straß wäre zu diesem Zeitpunkt abgestiegen gewesen. Beide Trainer verzichteten jedoch auf Information vom Spielstand in Rohrenfels und konzentrierten sich auf die eigene Begegnung.

