Kann der SV Wagenhofen Joshofen ärgern?

Plus Der SV Wagenhofen erwartet in der Kreisklasse Neuburg den Aufstiegskandidaten SpVgg Joshofen-Bergheim.

Auch am 22. Spieltag der Kreisklassen-Saison 2021/2022 konnte der SV Wagenhofen keinen Sieg einfahren. Mit 1:4 verlor man gegen den SV Steingriff. Spielertrainer Veysel Sentürk stuft das Match als „unglückliche Niederlage“ ein. „Am Ende war es zwar es zwar verdient. Zuvor gab es jedoch ein paar fragwürdige Schiedsrichter-Entscheidungen, durch die das Spiel beeinflusst wurde. Obwohl wir kurz vor der Halbzeit den Anschlusstreffer erzielt haben, war es schwer, eine gute Partie zu absolvieren“, so der SVW-Coach.