Kreisklasse Neuburg: Auftakt nach Maß für Untermaxfeld

Der FC Ehekirchen II hat das Spitzenspiel der Kreisklasse Neuburg bei der SG Münster/Holzheim mit 0:3 verloren. Die TSG Untermaxfeld besiegte den TSV Burgheim mit 3:0.

SC Ried – SV Feldheim 0:1 In den ersten 30 Minuten konnten sowohl die Hausherren als auch die Gäste einige hochkarätige Chancen nicht nutzen. Jonas Meilinger schoss in der 32. Minute knapp rechts neben das Tor. Fast mit dem Halbzeitpfiff konnte Ried einen Konter durch Jonas Meilinger nicht zu Ende spielen. Sein Querpass wurde gerade noch von der Defensive der Feldheimer geklärt. Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Gästestürmer Marco Schütt mit einem direkt verwandelten Freistoß aus knapp 25 Metern das 0:1 für den SV Feldheim (50.). Nach einer schönen Kombination durch die Mitte setzte SCR-Stürmer Leon Beran den Ball aus 16 Metern knapp rechts neben die Kiste. In der zweiten Halbzeit erzeugten die Rieder kaum Gefahr und Feldheim verwaltete hauptsächlich. Sieben Minuten vor Ende kratze Rieds Schlussmann Stephan Strehle einen Kopfball gegen seine Laufrichtung in artistischer Weise von der Linie. In der 88. Minute landete eine Flanke von Jonas Meilinger auf der Querlatte. Erneut Jonas Meilinger setzte einen Querpass von Andreas Plosconka knapp rechts neben den Kasten der Feldheimer. Auch beim dritten Versuch in der Nachspielzeit von Jonas Meilinger war Gästekeeper Rene Fuchs Sieger. (scr)

BSV Berg im Gau – SV Steingriff 2:2

In einem spannenden Spiel der Tabellennachbarn Berg im Gau und Steingriff konnte kein Gewinner ermittelt werden. Nach der Führung des BSV in der 15. Minute durch Patrick Eckstein, antwortete Steingriff prompt durch Thomas Bichler. Auch in der zweiten Halbzeit blieb es spannend. In der 59. Minute schoss Hundemer per Strafstoß das 1:2. Zwei Minuten vor Schluss erzielte Christian Froehlich dann doch noch den 2:2-Endstand. (AZ)

FC Zell / Bruck – SC Rohrenfels 6:2 Bereits in der 17. Minute klingelte es zum ersten Mal im Rohrenfelser Tor, als Marvin Knott zum 1:0 einschob. Sechs Minuten später legten die Zeller nach einem langen Ball von Marcel Lignon, durch seinen Namensvetter Marcel Girbinger zum 2:0 nach. Den schönsten Treffer des Tages gab es aber in der 31. Minute zu sehen. Christopher Eichel flankte den Ball mit dem Außenrist zu Ferdinand Gensberger , der ihn sehenswert per Volley im Kreuzeck unterbrachte. Den Schlusspunkt der ersten Hälfte markierte wiederum Marcel Girbinger , der nach einem weiteren langen Ball von Marcel Lignon alleine vor dem Tor erschien und per Heber zum 4:0-Halbzeitstand einnetzte. Nach der Pause kamen die Gäste besser aus der Kabine und trafen durch Spielertrainer David Ibraimovic zum 4:1. In der Folge plätscherte das Spiel vor sich hin, ehe die Rohrenfelser per Kopfball von Raphael Weiß in der 70. Minute zum 4:2 trafen. Als das Spiel zu kippen drohte, erzwangen die Zeller ein Eigentor der Gäste und kamen so zum 5:2. Den Schlusspunkt der Partie setzte Fabian Detter , der per Abstauber zum 6:2-Endstand traf. (fczb)

SV Wagenhofen – SV Straß 1:7 Der SV Wagenhofen spielte bis Mitte der ersten Hälfte noch ein gutes Spiel, ließ jedoch viele Möglichkeiten ungenutzt. Mit einem Kopfballtreffer von Andreas Hutter in der 24. Spielminute begann jedoch das muntere Toreschießen der Gäste. Der pfeilschnelle Bright Aikhionbare mit zwei Treffern (26./.33.) und abermals Andreas Hutter mit dem 0:4 kurz vor der Pause sorgten bereits zur Halbzeit für klare Verhältnisse. Auch nach dem Wechsel baute der SV Straß das Ergebnis weiter aus. Aikhionbare mit seinem dritten Treffer, sowie Jannik Rechner und Halil Samsa sorgten für ein deutliches 0:7, ehe Ionut Muraru-Croituru in der 78. Minute noch der Ehrentreffer für den SV Wagenhofen gelang. (hugo)

SG Münster / Holzheim – FC Ehekirchen II 3:0 Mit einer überzeugenden und konzentrierten Vorstellung hat die SG Münster / Holzheim das Verfolgerduell klar und verdient für sich entschieden. Nach einer ausgeglichenen und ereignisarmen Anfangsphase fasste sich Julian Spies Mitte der ersten Hälfte ein Herz und drosch das Leder im Strafraum hoch zum 1:0 in die Maschen. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren nach einem guten Spielzug mit zwei schönen Verlagerungen, wobei der Ball über Simon Mayr und Florian Säckler zu Michael Krabler kam, der aus kurzer Distanz traf. Krabler war es auch, der unmittelbar nach Wiederanpfiff den Deckel drauf machte. Nach Vorlage von Simon Mayr traf er mit einem Flachschuss neben den rechten Pfosten zum 3:0. Von den Gästen kam im zweiten Durchgang kein gefährlicher Abschluss, vielmehr hätte die Heimelf angesichts glasklarer Chancen den Sieg noch in die Höhe schrauben können oder gar müssen. Insgesamt also ein verdienter Sieg für die Spielgemeinschaft. (mwe)