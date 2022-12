Kreisklasse Neuburg: Ausreißer nach oben und unten

Plus Der SV Klingsmoos ist mit großem Vorsprung Tabellenführer, der SV Wagenhofen ist abgeschlagenes Schlusslicht. Wer die Torjägerliste anführt und welche Trainerwechsel stattgefunden haben.

Die Amateurfußballer befinden sich in der Winterpause. Die Neuburger Rundschau blickt auf die bisherige Saison in der Kreisklasse Neuburg zurück.