Fußball-Kreisklasse Neuburg

vor 28 Min.

Kreisklasse Neuburg: „Big Point“ für den FC Zell/Bruck

Plus Der FC Zell/Bruck hat nach dem 2:0-Erfolg beim FC Illdorf beste Karten im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisklasse Neuburg. Dagegen steht der SV Grasheim als erster Absteiger in die A-Klasse fest.

Die erste Entscheidung in der Kreisklasse Neuburg ist gefallen: Der SV Grasheim muss nach der 1:5-Niederlage gegen den SC Ried den bitteren Gang zurück in die A-Klasse antreten. An der Tabellenspitze liegt der TSV Burgheim nach dem 3:1-Erfolg bei der SG Feldheim/ Genderkingen weiter auf Meisterkurs. Den Aufstiegs-Relegationsplatz werden wohl der SC Ried und die SG Münster/Holzheim untereinander ausmachen.

SG Feldheim/ Genderkingen – TSV Burgheim 1:3: Die Zuschauer auf dem Genderkinger Sportgelände sahen ein gutes Kreisklassen-Match, bei dem die heimische SG lange auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter agierte, dieser letztlich aber verdient die Punkte mit nach Hause nahm. Die erste große Chance hatte Markus Schiele für Burgheim . Er scheiterte aber an Kevin Louis . Abschließend wurde der Gastgeber mutiger. Ein Abseitstor von Emanuel Edel wurde zurückgepfiffen. Der gleiche Spieler vergab kurz darauf freistehend vor Gäste-Torwart Dominik Seitz (22.). Zwei Minuten später fiel dann die verdiente Führung für die Heimelf: Benedikt Reile zog aus 25 Metern ab und sein satter Schuss schlug im Burgheimer Gehäuse ein. Schiele für Burgheim , übrigens zur neuen Saison Trainer der SG Feldheim/ Genderkingen , hatte die nächste Chance für die Blauen. Doch wieder parierte Louis (35.). Besser machte es dann sein Sturmpartner Marco Rechenauer , als er nach einer Freistoßflanke einen Fehler der Hintermannschaft nutzte und zum Ausgleich einköpfte (38.).

Die erste wichtige Szene des zweiten Abschnitts ließ das Pendel dann Richtung Burgheim ausschlagen: Lukas Kugler verwandelte einen umstrittenen Handelfmeter (49.). Die Heimelf konnte an das tolle Auftreten in der ersten Halbzeit nicht anknüpfen. Dieser hatte zu viel Kraft gekostet. Die Gäste bestimmten fortan das Geschehen und vergaben einige gute Chancen: Lukas Biber und Marco Rechenauer scheiterten an Louis, Lukas Kugler setzte einen Foulelfmeter über das Gehäuse (80.). Für Feldheim/Genderkingen hatte Marco Schütt noch einen Abschluss, der aber vom Torhüter entschärft wurde. Die Entscheidung fiel dann in der 88. Minute: Lukas Kugler zog aus 20 Metern ab. Der ansonsten starke Louis sah diesmal etwas unglücklich aus – 1:3. (svf)

