Kreisklasse Neuburg: Der FC Ehekirchen II kommt mühsam zum nächsten Zähler

Plus In einem Nachholspiel der Kreisklasse Neuburg kommt der FC Ehekirchen II zu einem torlosen Remis gegen Feldheim. Rennertshofen verliert, Bertoldsheim gewinnt.

In einem Nachholspiel der Kreisliga Ost unterlag der FC Rennertshofen bei der SG Stätzling mit 2:4. Während sich in der Kreisklasse der FC Ehekirchen II und die SG Feldheim torlos trennten, siegte in der A-Klasse Spitzenreiter SV Bertoldsheim gegen den TSV Ober-/Unterhausen.

SG Stätzling / Igenhausen II – FC Rennertshofen 4:2: Ohne Punkte im Gepäck musste der FC Rennertshofen am Dienstag die Heimfahrt antreten. Die Hausherren erwischten den deutlich besseren Start und gingen durch Noah Sen (6.) und Stefan Stronczik (9.) bereits frühzeitig mit 2:0 in Führung. Erst danach kam der FCR besser in diese Partie und fand durch Torjäger David Pickhard prompt eine Antwort (22.). Doch nur sechs Zeigerumdrehungen später stellte Elia Giordanelli auf 3:1. Nach der Pause zeigte sich das Mutzbauer-Team durchaus gewillt, dem Ganzen och eine Wende zu geben. Doch als Roland Andorfer in der 68. Minute zum 4:1 traf, war diese Begegnung endgültig entschieden. Daran änderte auch der zweite Rennertshofener Treffer durch Thomas Krämer (89.) nichts mehr. (AZ)

FC Ehekirchen II – SG Feldheim/ Genderkingen 0:0: Der FCE holte nach den vorherigen Niederlagen mal wieder einen Punkt. Mit etwas mehr Glück wären sogar drei Zähler drin gewesen. Den ersten Warnschuss gab Michael Edel ab. Sein Schuss donnerte aus 25 Metern an die Latte. Danach hatte der FCE das Spiel besser im Griff. Josef Fischer traf nach einer schönen Einzelaktion nur den Pfosten. Samuel Zimmerer wurde dann vom Spielercoach geschickt. Bei seinem Abschluss aus spitzem Winkel behielt Kevin Louis die Oberhand. Die letzte Chance vergab Louis Gschwender , der wieder an Louis scheiterte. (mb)

SV Bertoldsheim – TSV Ober-/Unterhausen 3:0: Viel fußballerische Magerkost wurde den 160 Zuschauern im Bertoldsheimer Stadion geboten. Der SVB begann forsch und erzielte nach Hereingabe von Spielercoach Philipp Stadler durch Rene Markl das 1:0. Mit der nächsten Offensivaktion nach dem Anspiel der Gäste traf Spielertrainer Martin Riedl nur den Außenpfosten. Danach flachte die Partie zusehends ab. Der SVB hatte gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, konnte sich jedoch keine wesentlichen Chancen erspielen und verschleppte durch mangelnde Bewegung und Spritzigkeit die Partie. Oberhausen war jedoch nicht in der Lage, sich über die gesamte Spielzeit eine einzige Gelegenheit zu erarbeiten. Janek Kugler sorgte mit einem platzierten 16-Meter Schuss in der 74. Minute für die Vorentscheidung. Nach flacher Hereingabe erzielte Markl seinen zweiten Treffer und sorgte für den 3:0-Endstand. (svb)

SG Klingsmoos /Pöttmes II – SV Waidhofen 0:2: Schon vor der Pause hatten die Gäste mehr vom Spiel, kamen aber erst kurz vor Ende der ersten Hälfte zum Führungstreffer, den Lukas Resner im Anschluss an einen Eckstoß erzielte (45.). Im zweiten Abschnitt verlief die Begegnung zunächst recht ausgeglichen. Für den SVW zielte Niklas Mönch mit einem Volleyschuss über die Querlatte (52.), während Stefan Kreitmeier auf der Gegenseite ein Zuspiel von Florian Lenz nicht verwerten konnte (66.). Dann häuften sich wieder die Möglichkeiten für die Gäste. Bei einem Schuss aus spitzem Winkel von Lorenz Preschl und einem platzierten Freistoß von Lukas Resner hatte der SVK noch Glück. Doch dann traf wiederum Resner per Flachschuss zum 0:2 und entschied die Partie zugunsten der Gäste. (psie)

