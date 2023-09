Fußball-Kreisklasse Neuburg

Kreisklasse Neuburg: Der SV Grasheim muss weiter warten

Plus Der SV Grasheim bleibt in der Kreisklasse Neuburg nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Rohrenfels weiter punktlos am Tabellenende. Eine unglückliche 2:3-Pleite muss der SC Ried gegen den BSV Berg im Gau hinnehmen.

Nach der 1:2-Niederlage gegen den SC Rohrenfels bleibt der SV Grasheim weiter punktlos am Tabellenende der Kreisklasse Neuburg.

SV Steingriff – FC Illdorf 4:1: Weiter auf seinen ersten Saisonsieg warten muss Kreisklassen-Aufsteiger FC Illdorf . Die Schützlinge von Spielertrainer Alexander Gerbl unterlagen auch in Steingriff . Die Gastgeber gingen nach dem Treffer von Tobias Wintermayr (23.) mit einer 1:0-Führung in die Pause. Hoffnung bei den Gästen keimte auf, als SVS-Akteur Moritz Kydal ein Eigentor zum 1:1-Ausgleich unglücklich erzielte (56.). Doch abermals Wintermayr mit einem Doppelpack (62./67.) sowie Sebastian Heinzlmeier (76.) erzielten den Endstand zum verdienten Steingriffer Erfolg. Damit bleibt der FC Illdorf weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz, während Steingriff auf Rang fünf notiert ist. (AZ)

FC Zell / Bruck – DJK Langenmosen 1:1: Ein temporeiches sowie ausgeglichenes Spiel lieferten sich beide Mannschaften. Die Gäste pressten von Anfang an hoch und konnten die Zeller Abwehr dadurch zu Fehlern zwingen. Dies ermöglichte jedoch auch zahlreiche Chancen durch Konter für die Zeller, die in der zehnten Minute durch Christopher Eichel nach einer Flanke von der linken Seite nur knapp rechts am Kasten vorbeischossen. Keine fünf Minuten später eroberte wiederum Eichel den Ball tief in der Langenmosener Hälfte und spielte diesen weiter zu Daniel Vetter , der mit einem satten Schuss aus 16 Meter zur 1 Führung traf. In der 25. Minute kamen die Gäste zu ihrer besten Gelegenheit der ersten Hälfte durch Aaron Kneilling, der einen Kopfball nach einer Flanke von rechts knapp vorbei setzte.

Auch nach dem Seitenwechsel führte die DJK ihr Pressing fort. Und so waren es wiederum zunächst die Hausherren, die in der 58. Minute eine vielversprechende Kopfballchance durch Tobias Kroll liegen ließen. In der 63. Minute kam es dann zum nicht unverdienten Ausgleichstreffer und gleichzeitigem Endstand durch Tim Weber, der nach einem schönen Steckpass die Ruhe vor dem Zell/Brucker Gehäuse behielt und ins kurze Eck traf. (fczb)

