Der SC Ried hat auch sein zweites Match in der Kreisklasse Neuburg in Rohrenfels gewonnen. Erstmals jubeln über einen „Dreier“ durften zudem der FC Illdorf und die TSG Untermaxfeld. Dagegen musste sich der FC Ehekirchen II in Echsheim deutlich geschlagen geben.

