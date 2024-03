Fußball-Kreisklasse Neuburg

Kreisklasse Neuburg: Grasheims verrückte Aufholjagd

Nicht zu stoppen: Julian Meier vom FC Illdorf kann in dieser Szene Markus Habersetzer nicht aufhalten. Am Ende gewann der SC Rohrenfels mit 2:0. Foto: Daniel Worsch

Plus Der Tabellenletzte liegt in Berg im Gau zur Halbzeit mit 0:4 zurück und darf am Ende über ein 4:4 und den ersten Punkt jubeln. TSV Burgheim verliert daheim.

Der SV Grasheim hat in der Kreisklasse Neuburg den ersten Punkt in dieser Saison geholt. Beim Tabellenzweiten BSV Berg im Gau holte das Schlusslicht einen 0:4-Pausenrückstand auf und kam noch zu einem 4:4. Der TSV Burgheim konnte den Patzer des BSV nicht nutzen und verlor daheim gegen den SC Ried mit 2:5.

TSV Burgheim – SC Ried 2:5 Nach kurzem Abtasten in der ausgeglichenen Anfangsphase, waren es die Gäste, die die erste richtige Torchance zum 0:1 durch Leon Beran nutzten (10.). Kurz darauf tauchte Matthias Riedelsheimer erneut gefährlich vor dem TSV-Kasten auf, doch Daniel Jester konnte noch entscheidend stören. In der 17. Minute verpasste Markus Schiele zentral vor dem Tor eine Flanke von Luca Manhart . Erneut Markus Schiele machte es nach 27 Minuten besser und schob nach einer Flanke von Markus Frey und einer Kopfballvorlage von Marco Rechenauer überlegt ein. Im Gegenzug war Burgheims Defensive aber erneut nicht wach und Ried ging wieder durch Leon Beran in Führung (28.). Der SC spielte weiter einfach und mutig nach vorne, sodass in der 40. Minute sogar das 1:3 folgte. Im Anschluss an eine Ecke war Paul Ermer per Kopf zur Stelle. Nach der Pause ein Start nach Maß für die TSVler, als wieder Markus Schiele nach einer Ecke schneller als sein Gegenspieler war und das 2:3 erzielte (49.). Burgheim hatte jetzt mehr vom Spiel, aber Ried war an diesem Tag einfach cleverer und stellte in der 67. Minute durch Maximilian Maschke auf 2:4. Wieder wurden die Rieder förmlich eingeladen. Da die Heimelf nun keine Antwort mehr fand und Ried in Person von Leon Beran nochmals traf (90.), blieb es beim zu hohen, aber verdienten Auswärtssieg. (sta)

DJK Langenmosen – SV Steingriff 5:0 Die auf Platz vier liegenden Gäste mit dem Ex-Langenmosener Andreas Brumm als Spielertrainer hatten das Hinspiel klar mit 4:1 gewonnen. Am Samstagnachmittag landeten die Langenmosener einen fulminanten Befreiungsschlag und schlugen den favorisierten Gast unerwartet deutlich mit 5:0. Tobias Frauenholz (21.), Spielertrainer Alexander Langen (34.) und Tim Weber (36.) sorgten für die überraschende, aber verdiente 3:0-Halbzeitführung. Der kurz zuvor eingewechselte Aaron Kneilling erhöhte auf 4:0 (69.), ehe erneut Alexander Langen zum 5:0 traf (72.). (nym)

SG Münster / Holzheim – FC Ehekirchen II 2:0 Die erste Hälfte verlief weitgehend ohne nennenswerte Torraumszenen. Die Hausherren hatten zwar mehr Ballbesitz, kamen aber durch die gut stehende Defensive des FCE kaum hindurch. Mehr als zwei Halbchancen für Michael Krabler sprangen zugunsten der SG dementsprechend nicht heraus. Nach dem Wechsel wurde es da schon interessanter: Zunächst vergab Florian Säckler die bis dato beste Gelegenheit für Münster / Holzheim , als sein Drehschuss mit links knapp am langen Pfosten vorbeistrich (52.). Doch nur kurz darauf durfte die Spielgemeinschaft jubeln. Luca Jurida zog aus 18 Metern flach ab und das Leder fand auf dem nassen Rasen seinen Weg zum 1:0 neben den Pfosten (57.). 25 Minuten vor dem Ende hatte Michael Krabler den zweiten Treffer auf dem Kopf, er setzte den Ball aber völlig blank aus acht Metern neben den Kasten. Die Vorentscheidung sollte dann jedoch kurz darauf fallen, als Simon Mayr aus kurzer Distanz abstaubte (74.). Zuvor hatte Michael Krabler von der Strafraumgrenze den Pfosten getroffen. Dir beste Möglichkeit für Ehekirchen im gesamten Spiel hatte Peter Füger mit einem Freistoß aus 30 Metern, der nur knapp über die Latte flog. In der Schlussphase tat sich nichts mehr an der Anzeigentafel, sodass die Wiesmüller-Elf mit diesem Erfolg an der Tabellenspitze bleibt. (mwe)

SG Feldheim/ Genderkingen – FC Zell / Bruck 0:2 Am ersten Spieltag nach der Winterpause empfing der Tabellenvorletzte aus Feldheim/ Genderkingen den Tabellennachbarn aus Zell / Bruck . Das Spiel startete verfahren und es konnte sich zunächst keine der beiden Teams nennenswerte Chancen erspielen. Es dauerte bis zur 30. Minute, bis Dominic Zach eine Bogenlampe an die Latte setzte und die Führung für die Heimelf knapp verpasste. Nachdem Philipp Karmann von der SG kurz vor der Pause aus 16 Metern einen vielversprechenden Abschluss über das Tor setzte, ging es mit einem gerechten 0:0 in die Halbzeit. Die heimische SG kam motiviert aus der Pause und versuchte, die Kontrolle über die niveauarme Partie an sich zu reißen. Allerdings verpufften die meisten Offensivaktionen in der letzten Konsequenz. Als das Spiel wieder verflachte und die zahlreich anwesenden Zuschauer sich schon gedanklich mit einer Punkteteilung anzufreunden schienen, schlugen die Gäste fast aus dem Nichts zu. Eine Unsicherheit in der Hintermannschaft der SG nutzte Zell / Brucks Christopher Eichel eiskalt aus (67.). Noch verunsichert durch das Gegentor musste die SG kurz danach den nächsten Gegentreffer, erneut durch Christopher Eichel , hinnehmen (71.). Alle Bemühungen der Heimelf , ins Spiel zurück zu finden waren letztendlich zu harmlos.

BSV Berg im Gau - SV Grasheim 4:4 Zu einem dramatischen ersten Saisonpunkt kam der SV Grasheim in Berg im Gau. Zuerst sah es so aus, als würde das Spiel den erwarteten Verlauf nehmen. Zur Pause stand es schon 4:0 für den Tabellenzweiten durch die Tore von Petrit Osmani (9.), Martin Foncek (12.), Manuel Sojer (18.) und Fabian Brucklacher (36.). Doch der SV Grasheim gab nicht auf und kam in der zweiten Halbzeit noch zurück. Marco Kutscherauer (52.) und Michael Eisenhofer (67.) verkürzten, ehe die Gäste in der Nachspielzeit noch zum Punktgewinn kamen. Zunächst traf Spielertrainer Michael Beck zum 4:3 (91.), dann glich Kutscherauer in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 4:4 aus (96.). (AZ)

FC Illdorf – SC Rohrenfels 0:2 Zu einen späten Auswärtssieg kam der SC Rohrenfels beim FCV Illdorf. David Ibaimovic in der 84. Minute und Julian Geiger in der 90. Minute erzielten die Tore für die Gäste. (AZ)

