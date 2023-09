Kreisklasse Neuburg: Rechenauer schießt TSV Burgheim zum Sieg

Plus Der Torjäger des Kreisklassisten TSV Burgheim, Marco Rechenauer, erzielt beim 3:1-Erfolg gegen den FC Zell/Bruck einen Doppelpack. Während Untermaxfeld spät in Illdorf jubelt, feiert Münster-Holzheim gegen Ried ein Schützenfest.

Nach dem dritten Spieltag in der Kreisklasse Neuburg gibt es nur noch zwei Teams, die eine „weiße Weste“ aufweisen: Die SG Münster-Holzheim und TSG Untermaxfeld.

Sorgte beim Gastspiel in Illdorf für den Siegtreffer in der 90. Minute: Untermaxfelds Matthias Guther. Foto: Dirk Sing

Gleich zum Start von Hälfte zwei stellte Luca Manhart mit dem 2:0 die Weichen auf Sieg. Die Gäste wachten nun auf und profitierten von Burgheimer Unkonzentriertheiten. Mehr als zwei Pfostenschüsse sprangen aber nicht heraus. Spätestens, nachdem Rechenauer in der 69. Minute durch einen Flachschuss das 3:0 markierte, war diese Begegnung entschieden. Zell/Bruck konnte sich nicht mehr aufbäumen. Im Gegenteil. Yilmaz, Zenginsan und Biber hätten für Burgheim sogar noch weiter erhöhen können. (stad)