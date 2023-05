Fußball-Kreisklasse Neuburg

vor 33 Min.

Kreisklasse Neuburg: Showdown am letzten Spieltag

Plus Der SC Rohrenfels kann plötzlich mit einem Sieg am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Kreisklasse Neuburg perfekt machen. In diesem Fall würde der zweite Absteiger zwischen Burgheim und Straß ermittelt werden.

Artikel anhören Shape

Im Abstiegskampf der Kreisklasse Neuburg kommt es am letzten Spieltag zum absoluten Showdown. Nachdem der SC Rohrenfels sein Match in Steingriff mit 4:3 gewinnen konnte, kann die Ibraimovic-Truppe mit einem weiteren „Dreier“ am nächsten Sonntag gegen Berg im Gau den Klassenerhalt endgültig perfekt machen. Im Falle eines Sieges des SCR würden dann der TSV Burgheim und SV Straß den zweiten Absteiger in die A-Klasse unter sich ausmachen.

SV Straß – SV Klingsmoos 2:3: Zu Beginn der Partie übernahm der bereits als Meister feststehende SV Klingsmoos das Geschehen. Bis auf einen harmlosen Schuss von Marco Veitinger konnte dieser daraus allerdings keinen Profit schlagen. In der zehnten Minute fiel dann die überraschende Führung für den SV Straß : Halil Samsa fasste sich ein Herz und schoss aus 20 Meter. Der Aufsetzer fand den Weg in das Gehäuse. Die Gäste blieben aber am Drücker und kamen auch in der Folge zum Ausgleich. Nach einer Flanke von Martin Brodowski stand Marco Veitinger komplett frei auf Höhe des Elferpunktes und schloss überlegen ab (25.). Die Gastgeber stellten postwendend die Führung wieder her. Halil Samsa verwandelte einen direkten Freistoß (28.). Bis zur Halbzeitpause blieb dieses Ergebnis bestehen, obwohl der SVK immer auf den Ausgleich drängte.

Nach dem Wiederbeginn schlugen die Mösler dann aber doch erneut zu. Nach einer Flanke war es erneut Marco Veitinger, dem der Ball vor die Füße sprang und der überlebt einschob (51.). In der 68. Minute folgte dann die erste Führung des SV Klingsmoos an diesem Nachmittag. Tobias Wäcker verwandelte einen fälligen Foulelfmeter sicher zur Führung. Diese hatte dann auch bis zum Spielende Bestand. (db)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen