Kreisklasse Neuburg: Wagenhofen gewinnt Kellerduell

Plus SVW verlässt durch 4:2-Sieg gegen den SV Holzheim den Relegationsplatz. Der FC Ehekirchen II gewinnt beim BSV Neuburg mit 3:0. SV Straß kann doppelte Überzahl nicht nutzen und unterliegt Echsheim.

Der FC Ehekirchen II ist durch einen 3:0-Erfolg beim BSV Neuburg mit Spitzenreiter SV Klingsmoos, der in Joshofen-Bergheim 1:1 spielte (siehe NR-Doppelpass), gleichgezogen. Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf feierte der SV Wagenhofen.