Kreisklasse Neuburg: Wechsel an der Tabellenspitze

Plus Weil der SV Klingsmoos überraschend daheim gegen den SV Steingriff mit 1:2 verliert, belegt nun der FC Ehekirchen II den ersten Platz. SpVgg Joshofen-Bergheim verliert das Verfolgerduell beim SV Echsheim mit 2:3.

Der SV Klingsmoos musste am Ostermontag die Tabellenführung in der Kreisklasse Neuburg abgeben. Nutznießer der 1:2-Niederlage ist der FC Ehekirchen II, der mit einem 1:0-Erfolg gegen den SV Wagenhofen vorbeizog.