Marco Friedl wird ab kommender Saison Trainer des SV Straß

Dieter Deak verlässt den Verein im Sommer. Nachfolger beim Fußball-Kreisklassisten wird ein alter Bekannter.

Fußball-Kreisklassist SV Straß und sein aktueller Spielertrainer Dieter Deak haben sich darauf geeinigt, dass der am Saisonende auslaufende Vertrag nicht verlängert wird. Nachfolger wird Marco Friedl.

Deak übernahm im Sommer 2018 als seine erste Trainerstation im Herrenbereich den SVS und erwies sich für den Verein als „absoluter Glücksgriff, da er die Spieler nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich weiterentwickelte und sich sehr stark am Vereinsleben beteiligte“, teilte Abteilungsleiter Lukas Friedl mit. „Die bis dato längste Amtszeit eines Trainers in unserem Verein ist ein Beleg hierfür.“ In der aktuellen Saison belegt der SVS aktuell den elften Tabellenplatz.

Die Verantwortlichen für den sportlichen Bereich können sogleich einen Nachfolger für den scheidenden Trainer präsentieren. Zur kommenden Saison wird Marco Friedl, der derzeit als Spielertrainer für Kreisligist SV Echsheim-Reicherstein tätig ist, zum SV Straß zurückkehren und den Posten des Spielertrainers übernehmen.

Friedl ist ein wahres Eigengewächs des Vereins. Nachdem er den Großteil seiner Jugend beim SV Straß aktiv war und auch seine ersten Jahre im Herrenbereich verbrachte, wird er nach seinen Stationen TSV 1896 Rain, VfR Neuburg und aktuell SV Echsheim-Reicherstein nun wieder für den SVS auflaufen. (AZ)