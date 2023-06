Paukenschlag beim Kreisklassisten SC Ried

Fußball-Kreisklassist SC Ried verpflichtet mit Alexander Egen und Matthias Riedelsheimer, die beide zuletzt beim VfR Neuburg tätig waren, ein neues Trainer-Duo. Warum die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Coach Joco Baranja zum jetzigen Zeitpunkt beendet wurde.

Die Planungen für die neue Saison 2023/2024 laufen beim Fußball-Kreisklassisten SC Ried seit geraumer Zeit auf Hochtouren. Mit der Verpflichtung von Alexander Egen und Matthias Riedelsheimer als Trainerteam für die neue Spielzeit ist den Verantwortlichen nun ein Coup gelungen, der die Weichen für das neue Jahr stellen soll.

Nach intensiver Analyse der abgelaufenen Saison in den vergangenen Wochen und Gesprächen zwischen Verein und Cheftrainer Joco Baranja sind beide Seiten zu dem Entschluss gekommen, die gemeinsame Zusammenarbeit zu beenden. Baranja hatte seinen Auftrag mit der frühzeitigen Sicherung des Klassenerhalts erfüllt und wird nun neue Wege einschlagen. Mit viel Engagement und fußballerischem Sachverstand hat er die Mannschaft in den wichtigen Spielen sehr gut eingestellt, sodass die notwendigen Punkte erzielt werden konnten.

In einer schwierigen Phase die Mannschaft übernommen

Nachdem vor der Saison 2022/2023 sechs Stammspieler den Verein verlassen hatten und zwei weitere Akteure in der Hinrunde beziehungsweise die gesamte Spielzeit ausgefallen waren, hatte Baranja die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen. Seine Einstellung und seine Idee, mit einfachem Fußball jeden einzelnen Spieler, aber auch die Mannschaft im taktischen Bereich besser zu machen, hat sich als voller Erfolg nach dem Umbruch im Sommer erwiesen. Einige Kicker, die in der vorangegangenen Saison in der B-Klasse aufgelaufen waren, haben ihre Einsatzchancen in der Kreisklasse bekommen und konnten so erste Erfahrungen sammeln.

„Ein riesen Dankeschön an Joco Baranja, der die sportlichen Ziele, die wir vor der Saison gesetzt haben, frühzeitig erreicht hat. Dazu hat jeder Spieler mit viel Einsatz und Herzblut einen wichtigen Beitrag zum Klassenerhalt geleistet und gezeigt, was den SC Ried ausmacht“, so Rieds Abteilungsleiter Fabian Ohm.

Christl und Wytopil wechseln zum VfR Neuburg

In der neuen Spielzeit müssen mit Frederic Wytopil und Max Christl zwei Säulen der ersten Mannschaft kompensiert werden. Beide werden künftig ihre Herausforderung in der Bezirksliga beim VfR Neuburg suchen.

Mit der Verpflichtung der beiden ehemaligen VfR-Trainer Alexander Egen und Matthias Riedelsheimer ist den Verantwortlichen des SCR nun ein Glücksgriff gelungen, der (hoffentlich) auch den einen oder anderen potenziellen Neuzugang nun endgültig überzeugt. Egen war beim VfR Neuburg über acht Jahre als Co- beziehungsweise Cheftrainer in der Landes- und zuletzt Bezirksliga verantwortlich. Riedelsheimer stand ihm seit der letzten Spielzeit bei den Lila-Weißen als Co-Trainer zur Seite.

Neue Trainer bringen viel Erfahrung mit

„Mit ihrer Erfahrung aus der Regional- und Bayernliga beim TSV Rain sowie der Landesliga beim VfR werden uns Alexander und Matthias als Spielertrainer sowohl fußballerisch als auch menschlich definitiv weiterbringen. Wir sind froh, dass wir sie vom SC Ried überzeugen konnten und freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Wenn solch hochklassigen Akteure wie Alexander und Matthias auf dem Markt sind, muss man einfach handeln“, beschreibt Sportvorstand Daniel Meilinger den Wechsel auf der Trainerposition beim Fußball-Kreisklassisten. (scr)