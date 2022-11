SC Ried sucht nach einem Stürmer

Plus Trainer Joco Baranja ist mit der Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden. Während die Defensivarbeit funktioniert, sieht er in der Offensive Verbesserungsbedarf.

Seit dieser Saison hat der SC Ried mit Joco Baranja einen neuen Trainer an der Seitenlinie. Dieser sieht sich nach einem holprigen Start in die Spielzeit der Kreisklasse Neuburg nun endgültig bei seinem neuen Verein angekommen.