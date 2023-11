Fußball-Kreisklasse Neuburg

18:25 Uhr

SC Rohrenfels will Gegentorflut stoppen

Plus In den vergangenen drei Spielen kassierte die Mannschaft von David Ibraimovic jeweils fünf Treffer. Was der Spielertrainer zur aktuellen Misere sagt.

Drei Spiele hintereinander fünf Gegentore kassiert, dazu vier Partien am Stück verloren. Die Lage beim SC Rohrenfels könnte derzeit deutlich besser aussehen.

Vor allem nach dem starken Saisonstart, als man kurzzeitig sogar auf dem dritten Platz der Kreisklasse Neuburg stand, wirkt der plötzliche Einbruch ungewöhnlich. Trainer David Ibraimovic kann jedenfalls mit den jüngsten Leistungen nicht einverstanden sein: „Ich bin aktuell gar nicht zufrieden, vor allem mit der Trainingsbeteiligung. Aufgrund von Arbeit und Schule sind wir gerade zu wenige Leute im Training. Dadurch folgt dann so eine Leistung.“ So musste der SC Rohrenfels auch am vorigen Spieltag beim 0:5 gegen den TSV Burgheim eine herbe Niederlage einstecken. „Wir waren vom Kader sehr eng bestückt. Unser Durchschnittsalter war wahrscheinlich um die 21 Jahre“, weiß der SCR-Coach und fügt an: „Das Ergebnis war dann vielleicht ein bisschen zu hoch. Aber wir müssen aus dem aktuellen Formtief herauskommen.“ Vor allem in der Defensive hat der SCR derzeit große Probleme. Mit 29 Gegentoren hat der SC die drittmeisten der Liga kassiert. Dies liegt vor allem auch an den vergangenen vier Partien, in denen man ganze 18 Gegentore einstecken musste. Auch Ibraimovic weiß, dass sich etwas ändern muss: „Nach den ersten sieben Spielen meinte vielleicht der ein oder andere, dass die bisherige Punkteausbeute reicht und man sich nicht mehr anstrengen müsste. So dachten die meisten, dass nach oben sowieso nicht mehr viel geht und wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben werden. Leider ist vielen nicht klar, wie viel Potenzial im Team steckt.“

