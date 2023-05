Fußball-Kreisklasse Neuburg

vor 53 Min.

Spannung pur im Abstiegskampf der Kreisklasse Neuburg

Plus Während in der Kreisklasse Neuburg der TSV Burgheim und der SV Straß im direkten Duell aufeinandertreffen, empfängt der SC Rohrenfels Berg im Gau. Welche Konstellationen möglich sind und was eine Spielabsage damit zu tun hat.

Von Benjamin Sigmund und Dirk Sing Artikel anhören Shape

Große Spannung verspricht der letzte Spieltag in der Kreisklasse Neuburg. Während sich der TSV Burgheim und der SV Straß am Sonntag (15 Uhr) im direkten Duell gegenüberstehen, empfängt der SC Rohrenfels parallel den BSV Berg im Gau. Alle drei Mannschaften können den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen.

TSV Burgheim

Dass der 9. Oktober 2022 für den TSV Burgheim noch von entscheidender Bedeutung sein könnte, hatte zum damaligen Zeitpunkt wohl niemand vermutet. An jenem Tag trat der TSV zum Spiel beim SV Klingsmoos aus Personalmangel nicht an und unterlag am grünen Tisch mit 0:2. Doch was hat dies mit der aktuellen Situation zu tun? Die Regeln des Bayerischen Fußball-Verbandes besagen, dass eine Mannschaft, die während der Saison zu einer Partie nicht antritt, jeden direkten Vergleich verliert. Aktuell sind Burgheim und der SV Straß punktgleich, das Hinspiel gewann der TSV mit 3:1. Im Normalfall würde im direkten Duell am Sonntag dem Gastgeber also ein Remis reichen, um vor dem SVS zu bleiben. Nicht aber nach der Absage im Oktober. Gewinnt also der SC Rohrenfels parallel gegen Berg im Gau, muss Burgheim selbst gewinnen, um nicht direkt von der Kreisliga in die A-Klasse durchgereicht zu werden. Noch nicht im Amt war bei der Spielabsage Trainer Harald Grimm. „Ich hatte es nicht in meinen Händen. Es bringt jetzt aber nichts, nachzukarten oder zu diskutieren, warum es so war. Die Situation ist, wie sie ist.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen