Fußball-Kreisklasse Neuburg

vor 34 Min.

Spielabbruch in Burgheim

Plus Nach einer schlimmen Verletzung eines Spielers des Gastgebers und einem Notarzteinsatz wird die Partie gegen Steingriff abgebrochen. Auf den anderen Plätzen geben sich die Favoriten zum Start keine Blöße.

Der Fußball rückte in der Kreisklasse Neuburg am Sonntag in den Hintergrund. Das Spiel zwischen Burgheim und Steingriff musste abgebrochen werden, da eine Verletzung eines Spielers des Gastgebers einen Notarzteinsatz zur Folge hatte.

