Spitzenteams lassen Punkte liegen

Plus Tabellenführer SV Klingsmoos, die SG Münster/Holzheim und der FC Ehekirchen II kommen nicht über Unentschieden hinaus. Der SC Rohrenfels gewinnt das Kellerduell beim SV Wagenhofen mit 4:0.

Tabellenführer SV Klingsmoos kam in der Kreisklasse Neuburg beim BSV Berg im Gau nicht über ein 1:1 hinaus. Die Verfolger konnten den Punktverlust aber nicht nutzen.