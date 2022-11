Fußball-Kreisklasse Neuburg

20:00 Uhr

SV Grasheim ist „voll angekommen“

Auswärts gefordert: Marvin Kohou (rechts) spielt mit dem SV Grasheim am Sonntag bei Mitaufsteiger FC Zell/Bruck.

Plus Die Mösler spielen bislang eine solide Saison. Die Offensive zählt zu den besten der Liga, doch in der Defensive sieht Trainer Tobias Bauer Verbesserungspotenzial.

Von Niklas Golling Artikel anhören Shape

Zweimal lag der SV Grasheim am vergangenen Spieltag der Kreisklasse Neuburg beim 3:3 gegen den FC Ehekirchen II in Führung und doch konnte man am Ende nur einen Punkt mitnehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .