SV Klingsmoos verliert Aufstieg aus den Augen

Plus Die Mösler unterliegen beim BSV Berg im Gau mit 0:2 und sind nur noch Tabellenvierter. Spitzenreiter FC Ehekirchen II und die Verfolger SpVgg Joshofen-Bergheim und SV Münster feiern Siege.

Der SV Klingsmoos hat im Aufstiegsrennen der Kreisklasse Neuburg einen großen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim BSV Berg im Gau verloren die Mösler mit 0:2 und sind nur noch Tabellenvierter. Spitzenreiter bleibt der FC Ehekirchen II, der den SC Ried mit 3:1 bezwang.