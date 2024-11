SV Straß geht mit Pleite in die Pause

In der Kreisklasse Neuburg fand am Wochenende nur eine Partie statt. In einem Nachholspiel musste sich der SV Straß der DJK Langenmosen mit 1:3 geschlagen geben.

Der SVS begann sehr konzentriert und erzielte in der 14. Minute die Führung. Spielertrainer Marco Friedl vollendete aus spitzem Winkel in das lange Eck. Danach wurde es spielerisch ziemlich ruhig und mit zunehmender Spielzeit erarbeitete sich die DJK Langenmosen immer mehr Spielanteile. Mit der knappen Führung der Heimelf ging es in die Halbzeit. Nach dem Pausentee dann der Doppelschlag für die DJK. Alexander Langen verwandelte innerhalb von zwei Minuten jeweils freistehend zur Gästeführung. Der SVS hatte daraufhin noch eine Großchance, als ein Schuss von Jannik Rechner auf der Linie geblockt wurde. Das nächste Tor erzielte allerdings die DJK Langenmosen. Tim Weber traf in der 87. Minute zum 3:1-Endstand für die Gäste. (svs)