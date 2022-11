Topteams zittern sich zu Siegen

Plus Klingsmoos, Münster/Holzheim, Ehekirchen II und Untermaxfeld gewinnen jeweils mit einem Tor Unterschied. Der SV Straß führt zur Pause mit 2:0, muss sich in Steingriff aber mit 2:4 geschlagen geben.

Die Favoriten haben sich in der Kreisklasse Neuburg keine Blöße gegeben. Dabei musste das Spitzenquartett aber lange zittern und gewann jeweils mit einem Tor Unterschied.